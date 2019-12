Morto a 37 anni dopo il malore sul campo di basket | Alessio Alegri stava per diventare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il mondo delin lutto. Non ce l’ha fattaAllegri, 37, bandiera della squadra Osl Garbagnate. Aveva accusato undomenica pomeriggio al palazzetto di Rho, durante il primo tempo della partita contro La Torre di Torre Boldone (una squadra del bergamasco), valida per la dodicesima di campionato di C Silver. Immediatamente trasportato all’ospedale Sacco di Milano, sembrava che le sue condizioni stessero migliorando. Lunedì, la tragica notizia del suo decesso.Allegri era uno dei giocatori più conosciuti nelle minors lombarde, sia per la sua fedeltà alla Osl Garbagnate, sia per la sua capacità di incidere in tutte le categorie in cui ha militato. Per la sua stazza veniva soprannominato Koeman, come il centrale difensivo della nazionale di calcio olandese. A proposito del suo nomignolo, aveva dichiarato al Il ...

Corriere : Alessio Allegri, morto a 37 anni dopo il malore sul campo di basket: stava per diventare papà - SkyTG24 : Grecia, dopo 40 anni torna la difterite: morto un bambino - SkyTG24 : 'Dopo 50 anni c'è una verità storica che trionfa. Nostro padre è stato assassinato', Silvia e Claudia #Pinelli rico… -