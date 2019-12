Montervino sulle possibilità del Napoli contro il Barcellona: ”30%, perché sono tifoso” (Di martedì 17 dicembre 2019) Montervino: spesso agisce d’impulso, ma i giocatori del Napoli ce l’hanno messa tutta per farsi multare Francesco Montervino, ex capitano Napoli, è intervenuto a Radio Sportiva commentando la situazione in casa azzurra e sulle possibilità che gli uomini di Gattuso hanno contro il Barcellona in Champions League. Queste le sue parole: SU COSA SUCCEDE AL Napoli Quello che nessuno si sarebbe aspettato a inizio anno. La squadra è partita con tanti buoni propositi e ora si ritrova con tanti punti di distanza dall’Europa, è una stagione disastrosa”. Montervino SULL’ESONERO DI ANCELOTTI Ancelotti ha perso la squadra nel giorno dell’ammutinamento. Mi dispiace dirlo perché ho grande rispetto per un tecnico stravincente come lui, ma per me anche nei giorni immediatamente seguenti poteva arrivare l’esonero”. SU ANCELOTTI ...

