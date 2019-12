Monolith Soft cerca nuovo personale per il sequel di Zelda | Breath of the Wild

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Secondo quanto riportato dal sito web ufficiale giapponese di, pare che lo studio sia alla ridi un character modeler, un concept artist, scenario planner e map modeler, per lavorare ad ungioco della serie The Legend of. Per chi non ne fosse al corrente,, oltre ad essere uno studio first-party di Nintendo e responsabile della serie Xenoblade, contribuisce in varie occasioni alla realizzazione di giochi della grande N, come accaduto con Splatoon e Animal Crossing.Considerando cheha contribuito anche nello sviluppo diof the, è logico supporre che la richiesta disia per lo sviluppo del, attualmente senza nome ma annunciato durante lo scorso Direct dell'E3 2019.Al momento, non abbiamo idea dello stato dei lavori sul fantomaticoof the2, ma esaminando le posizioni chiave evidenziate ...

