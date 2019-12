Monica Bellucci | il super-gossip La ‘più bella’ paparazzata insieme a lui | la foto non

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Torna alla ribalta la vita privata dell’attrice italiana. La donna qualche mese fa aveva confessato che la sua storia d’amore con l’artista francese Nicolas Lefebvre fosse terminata. Al settimanale ‘F’ aveva infatti detto: “Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. Lui è una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro voloprosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”. La coppia si era conosciuta nell’estate 2017 e nel 2018 furono scattate le primeche li immortalavano. C’era anche chi avesse ipotizzato la possibilità che i due potessero unirsi in matrimonio, ma non ci furono mai conferme in merito. Ora, pare che la vita sentimentale disia cambiata ...

sulsitodisimone : Monica Bellucci torna da Nicolas, scatti rubati a Parigi - CorriereQ : Monica Bellucci torna da Nicolas, scatti rubati a Parigi - novasocialnews : Monica Bellucci torna dal suo Nicolas: coccole e baci a Parigi #novasocialnews #spettacolo #news #intrattenimento… -