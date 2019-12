Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre di nuovo insieme?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Francesca Galiciè tornata single solo pochi mesi fa dopo aver interrotto la relazione conma tra loro pare si sia riaccesa la scintilla dell'amore, come testimoniano le foto pubblicate sul prossimo numero del settimanale Chinon è più single? Dalla fine del suo matrimonio con Vincent Cassel, la bellissima attrice italiana ha presentato alla stampa solo un uomo, l'affascinante artista francese. Tra i due la relazione è durata qualche mese per poi interrompersi all'inizio dell'estate senza rancori ma pare che tra loro si sia riaccesa la scintilla. A darne notizia in esclusiva è il settimanale Chi, che con un reportage fotografico dimostra che trapotrebbe essere tornato l'amore. I due sono stati immortalati a Parigi, mentre uscivano da uno dei ristoranti più chic della ...

