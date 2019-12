Mondiale per Club | l’Esperance Tunisi si classifica quinta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019)per: l’Esperancebatte l’Al Saad con il netto risultato di 6-2 e sinella competizione Entra nel vivo ilper. La competizione tra le squadre vincitrici dei trofei continentali è arrivata alle fasi conclusive: oggi è in programma la gara tra Flamengo e Al Hilal. Intanto si è giocata la finalina per determinare il quinto ed il sesto posto: vittoria per i nordafricani dell’Esperanceche hanno nettamente battuto l’Al Saad con il risultato di 6-2. Leggi su Calcionews24.com

