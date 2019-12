Mondiale per Club | Flamengo prima finalista Esordio del Liverpool contro il Monterrey

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) I risultati delle semifinali delper. Ilin rimonta supera l’Al Hilal di Giovinco. Attesa per il. ROMA – I risultati delle semifinali delper. Ad aprire le ostilità è stata la sfida trae Al Hilal con la squadra rosso-nera che in rimonta si è assicurata il pass per la sfida che mette in palio il titolo. I brasiliani sono riusciti in rimonta a superare 3-1 la squadra araba di Giovinco. Attesa per il grandedel. I Reds sfideranno ilin una sfida che nasconde mille insidie per gli uomini di Klopp. Ilconquista la finale delperPartita in salita per ilche dopo soli 18 minuti si è ritrovato sotto per la rete di Al Dawsari, al termine di un’azione propiziata dallo stesso Sebastian Giovinco. Con il passare dei minuti, però, è cresciuta la ...

