Mondiale per club | Flamengo in finale | battuto 3-1 in rimonta l’Al Hilal di Giovinco

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilè la prima finalista delper. I brasiliani hanno vinto incontro ll’Al, squadra in cui militano (tra gli altri)e Gomis. Partenza a mille degli arabi che creano non pochi pericoli dalle parti di Diego Alves. Al 18′ gli sforzi dell’Alportano i frutti sperati: Al Dawsari porta in vantaggio la squadra di Razvan Lucescu, figlio di Mircea con un bel destro su assist di. Gomis spreca il pallone del raddoppio. Nella ripresa è un altroe l’Alpaga cari gli errori in fase difensiva. De Arrascaeta segna a porta vuota il pareggio, Bruno Henrique firma il sorpasso al 78°. L’Alcrolla e lo stesso Bruno Henrique proprizia l’autogol di Albulayhi quattro minuti dopo. E’ festa rossonera. Poche giocate da parte dell’attaccante di proprietà dell’Inter Gabriel ...

