Monaco-Virtus Bologna oggi in tv | orario d’inizio | canale e streaming EuroCup 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tra la fine di un capitolo dell’e l’inizio dell’altro, lasi appresta a far tappa a Montecarlo per sfidare l’ASnell’ultimo incontro della prima fase. All’andata i bianconeri, privi di Kyle Weems, riuscirono a vincere con un colpo di mano di Milos Teodosic che mandò in visibilio l’intero PalaDozza. La formazione allenata da Sasha Djordjevic deve vincere per avere la certezza del primo posto nel girone, poiché in caso di sconfitta potrebbe aprirsi ogni genere di scenario, compreso quello legato a un arrivo a tre con 7 vittorie e 3 sconfitte (il caso di quartetto non può verificarsi a causa dello scontro diretto tra Promitheas e MoraBanc Andorra). Molto interessanti parecchi duelli: Clemmons-Bost contro Teodosic-Markovic lontano dal canestro, Buckner-Gamble avvicinandosi (i due hanno percentuali da due, in Europa, ...

Monaco_travels : LIVE Monaco - Segafredo Virtus Bologna - Eurocup - 18 December 2019 - - AllAroundnet : @EuroCup #Round10 2019-20 @ASMonaco_Basket vs @Virtusbo è una questione di primato - VuNereBologna : ?? Si gioca l'ultima giornata di regular season della 7DAYS EuroCup: ecco i possibili piazziamenti della Virtus Bolo… -