Misterioso suono dal fondo del mare: il Canada indaga (Di martedì 17 dicembre 2019) Dalle profondità del mare Artico si sente arrivare uno strano beep. Il Canada ha inviato il suo esercito per cercare di capire la provenienza di quello strano suono. A Nunavut ai bordi del circolo polare artico è stanziata l’intera comunità che è sconcertata da questo suono, che descrivono come un ronzio che per tutta l’estate ha messo in fuga i pesci, nonostante l’ottima pescosità della zona. Il rumore sospetto In molti hanno detto di aver sentito lo strano rumore. Molte anche le teorie che si stanno sprecando in merito al suono anche se al momento l’unica cosa certa e che oltre ad essere un mistero e anche un grave danno per l’economia della zona. Un’azienda che si occupa di affari minerari ha chiesto di poter utilizzare il sonar, ma la Baffinland iron mine Corporation ha detto di non avere attrezzature in acqua. Un’altra teoria, ...

