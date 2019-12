Miss Mondo 2019 | ecco la vincitrice Ma la reazione virale della ‘perdente’ Miss

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il video di Nyekachi Douglas,Nigeria sconfitta alla finale didall’amica-rivaleGiamaica, ha fatto il giro dei social. Mentre laToni-Ann Singh,Giamaica, è rimasta impietrita quando la conduttrice ha pronunciato il suo nome accostato alle parole-World,Nigeria Nyekachi Douglas, 21 anni per un metro e 84 di altezza e 47 di piede, di professione mo, è letteralmente impazzita di gioia. La moha visto sfumare in un istante il sogno di una vita, ma in quel momento tutto è passato in secondo piano e l’unico pensiero è stato esultare per la rivale giamaicana. Subito dopo la proclamazioneNigeria ha iniziato a saltellare e a strillare.Poi si è avvicinata alla sua amica-rivale e urlarle in faccia parole di giubilo, mentresi copriva il viso con le mani tanto l’incredulità e ...

