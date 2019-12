Milano | borseggi ai turisti in metro | arrestate otto persone

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sonoledalla polizia, a, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio: avrebbero compiuto numerosia danno diall'interno dellepolitane del capoluogo lombardo. Gli arresti giungono al termine di una lunga indagine.

SkyTG24 : Borseggi a turisti in metro a #Milano, otto arresti - berti_h : RT @magicaGrmente22: Milano . Borseggi a turisti in metro,8 arresti - fabioferrero71 : RT @SkyTG24: Borseggi a turisti in metro a #Milano, otto arresti -