Milano-Bicocca | il nuovo piano di sviluppo del Campus

(Di martedì 17 dicembre 2019) All’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 dell’università di, la nuova Rettrice Giovanna Innantuoni ha presentato il progetto per ildideluniversitario. Il progetto prevede la costruzione di unedificio, l’U10, e la ristrutturazione di una struttura già esistente, l’U19. Università: edificio U10 e U19 Nella prima parte deledificio, che prenderà il nome di U10.1, verranno allestite aule didattiche, sale studio, uffici e studi per dipartimenti. Il progetto per iledificio dell’Università diprevede una grandezza di 17mila metri quadri, distribuiti su 6 piani. Sarà realizzata anche un’altra ala dell’edificio, l’U10.2, di 5 piani e 3mila metri quadrati, dove verranno situate le nuove residenze universitarie che prevedono 104 posti letto per gli ...

