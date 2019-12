Milan-Medellin | 30 anni fa la finale di Intercontinentale Il ricordo dell’osservatore di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Aavrebbe dovuto visionare l’Atletico Nacional, perché il 17 dicembre 1989 era in programma a Tokio ladi Coppatra ile la squadra colombiana. Arrigo Sacchi mandava sempre in avanscoperta il suo fido osservatore Natale Bianchedi. Entrambi romagnoli, avevano la stessa visione di calcio. Bianchedi si muoveva sempre in anticipo di qualche settimana rispetto alla partita. Arrivato in Colombia a metà novembre scoprì però che ci sarebbe stato ben poco da vedere. Il campionato era stato appena sospeso, l’arbitro Alvaro Ortega era stato ammazzato da un uomo del narcotrafficante Pablo Escobar dopo aver annullato un gol all’Independientein una partita contro l’America de Calì. Il calcio aveva lasciato spazio alla tragedia. Ma oramai sul posto, Bianchedi rimase in Colombia, senza vedere un pallone per dieci giorni. “Aho passato le ...

