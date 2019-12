Milan | la ricetta di Baresi | «Ci vuole pazienza Risaliremo la classifica»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019), ladiper la risalita: «Cisenza dimenticare mai la storia. Con Pioli la squadra sembra convinta» Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano e difensore del, Franco, ha commentato il momento attuale della squadra rossonera. Ecco le parole dello storico calciatore: «Situazione del? In questi ultimi anni non è stata semplice. I cambi di proprietà non hanno aiutato. Adesso la squadra si sta ritrovando, cianche se è da qualche anno che la portiamo. Non si deve dimenticare mai qual è la storia. Pioli? La squadra sembra più convinta, speriamo di risalire un po’ la». Leggi su Calcionews24.com

