Migranti | barche ' abbandonate' al porto di Lampedusa | al via operazioni bonifica

Migranti - la Open Arms sbarcherà a Taranto. Ferme le ricerche dei dispersi a Lampedusa per maltempo : "Assegnato Taranto come porto di sbarco per le 62 persone a bordo Open Arms. Impossibile muoverci prima di domani a causa condizioni meteo": Lo comunica la Open Arms su Twitter: ieri l'organizzazione non governativa aveva lanciato un appello all'Europa affinché venisse individuato un porto sicuro per i naufraghi a bordo, da tre giorni in balia del maltempo. A causa delle cattive condizioni meteo si sono fermate anche le ricerche dei 15 ...

Maltempo : sindaco Lampedusa - 'barche Migranti vagano fra le onde al porto - pericoloso' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale intervenga al più presto e disponga la rimozione delle imbarcazioni ‘abbandonate’ a Lampedusa, perché con il Maltempo di questi giorni e le pessime condizioni del mare si sono trasformate in un pericolo per la comunità, per le infrastrutture e per

Barche dei Migranti abbandonate nel porto di Lampedusa : "Il governo faccia qualcosa" : Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, rivolge un appello sacrosanto alle istituzioni: "Senza l'intervento del...

Migranti - ‘Malta e Guardia Costiera libica hanno accordo segreto per fermare gli arrivi’. Fonte : ‘Da 1 anno segnaliamo barche a Tripoli’ : C’è un accordo segreto tra Malta e Guardia Costiera libica per intercettare e riportare nel Paese nordafricano i barconi di Migranti diretti verso La Valletta. A rivelarlo è il Sunday Times of Malta, secondo cui le Forze Armate maltesi, inclusa la Marina, si occupano di intercettare le imbarcazioni e di segnalarle a Tripoli che, con le navi di pattuglia, andrebbero a recuperare i Migranti riportandoli nei centri di detenzione in Libia. ...

Nave Alan Kurdi sbarcherà a Taranto. Migranti ricollocati in 5 Paesi : È stato indicato nel porto di Taranto il luogo di sbarco per gli 88 Migranti a bordo della Alan Kurdi che nella giornata di venerdì ha sfidato il divieto ed è entrata nelle acque territoriali italiane dove è rimasta in attesa dell'assegnazione del porto. Il Viminale in tarda serata ha reso noto che si è conclusa la procedura di ricollocazione dei Migranti presenti sull'imbarcazione, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del ...

I Migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo : La nave Ocean Viking (foto: ALESSANDRO SERRANO/AFP/Getty Images) Martedì 29 ottobre il governo ha autorizzato lo sbarco in Italia dei 104 migranti che erano stati soccorsi dieci giorni fa dalla Ocean Viking, la nave gestita dalle ong Medici senza frontiere e Sos Méditerranée. Tra di loro ci sono 41 minori e 10 donne, di cui due incinte. Il Viminale, che ha dato la notizia, ha fatto sapere che i migranti arriveranno a Pozzallo, nel Sud della ...

I Migranti della Ocean Viking sbarcheranno in Italia : il porto sicuro è Pozzallo : La Ocean Viking approderà nel porto di Pozzallo. Dopo 11 giorni in mare, con 104 migranti a bordo, la nave delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere sbarcherà in Italia dopo l'autorizzazione concessa dal Viminale. Il ministero dell'Interno comunica che "si è appena conclusa la procedura di ricollocazione" dei migranti e si potrà quindi procedere allo sbarco.Continua a leggere