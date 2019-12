Mezzo milione di campani 115 000 salernitani vive in zone a grave rischio frana e

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 8 minutiQuasi 374 mila edifici ina (per la precisione 373.813) sorgono inidrogeologico pero allagamenti. È il dato, allarmante, che emerge dagli ultimi rilaventi dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il pericolo investe oltre une 300 mila cittadini (1.309.103) dei quali oltre 440mila inclassificate addirittura a“molto elevato” o “elevato” (in foto ladella scorsa settimana a Capo d’Orso). «Sono dati allarmanti – dichiara il presidente nazionale di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi – e che non possono essere riproposti solo in occasione di drammi e sciagure. Ina occorre una piano straordinario per la messa in sicurezza del territorio, che comprenda non solo il consolidamento e il riassetto idrogeologico, ma ...

