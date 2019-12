Mettiamoci in moto verso il Natale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 dicembre 2019)inilinilinilinilinilinilè alle porte e qualcuno ci arriverà, tassativamente, su due ruote. Per chi, neppure nei mesi invernali rinuncia a viaggiare in libertà, oppure per chi si prepara con anticipo alla bella stagione, abbiamo selezionato alcune idee traciclette, scooter, bici elettriche, gadget e caschi. Da regalare o da regalarsi. SEMPRE IN TESTA Un regalo perfetto (e non troppo ingombrante o difficile da impacchettare) per chi, nel dubbio, sceglie sempre le due ruote è un nuovo casco. Il tech-jet di Airoh (nella foto qui sopra) rappresenta l’evoluzione del casco aperto. Helios è disponibile in tre diverse misure di calotta esterna realizzate in HRT (High Resistant Thermoplastic), ...

