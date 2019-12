Metro Flaminio | soldatessa si toglie la vita

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Unadella quale non si conoscono ancora le generalita’ e il corpo di appartenenza, in servizio per ‘Strade sicure’, si e’ tolta laall’interno della stazione, a Roma. Secondo quanto si apprende, la militare avrebbe utilizzato un’arma in dotazione. Sul posto Carabinieri, Polizia e gli uomini della Polizia locale del gruppo Parioli. L'articolosilaproviene da RomaDailyNews.

