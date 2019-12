Meteo Roma | previsioni per mercoledì 18 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)per18Condizioni di tempo generalmente stabile con nubi a tratti compatte sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; le condizioninon subiranno variazioni nel corso delle ore serali con sempre tempo asciutto e cieli prevalentemente nuvolosi. Temperature comprese tra +10°C e +15°C.Lazio:per18Locali pioviggini al mattino sulla costa, asciutto sui restanti settori anche se con molte nubi. Tempo stabile al pomeriggio e nelle ore serali su tutto il Lazio ma sempre con nuvolosità diffusa, mentre in nottata si attendono nuove piogge sulla costa e sul Basso Lazio.Italia:per18Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse anche intense sui settori occidentali e sul Friuli, asciutto altrove ma con molte nubi anche compatte. Al pomeriggio piogge sparse sempre tra ...

