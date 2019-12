Meteo | da metà settimana torna il maltempo sull’Italia

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le festività di Natale si avvicinano e sono in molti coloro che si stanno preparando per trascorrere i giorni di vacanza e il pensiero è uno solo: cosa dicono le previsioni? Gli esperti fanno sapere che a partire datornerà l’autunno con un abbassamento delle temperature e piogge che investiranno quasi tutto il Paese a ridosso del week end prima delle festività. In alcune zone si prevedono forti venti e mareggiate lungo le coste esposte.in arrivo anche sulle Isole maggiori.no le piogge Già a partire dalla giornata di martedì 17 dicembre il tempo sarà piovoso su Piemonte e Liguria e con il passare delle ore un vortice ciclonico Nordafricano risalirà la Sardegna facendo peggiorare il quadrorologico anche sull’isola. Le precipitazioni si abbatteranno quindi su Calabria e Sicilia e da giovedì ilinvestirà gran parte ...

