Mercato europeo - Anche novembre in crescita | +4 | 5%

(Di martedì 17 dicembre 2019) Prosegueil trend positivo della domanda di automobili in Europa. Lo scorso mese, secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono risultate pari a 1.210.860 unità, il 4,5% in più rispetto a un anno fa. Tuttavia, avverte l'associazione, laè determinata più che altro da un effetto statistico: "in larga misura è il risultato di una bassa base di confronto, perché adell'anno scorso le registrazioni sono diminuite dell'8%". Del resto, gli ultimi quattro mesi del 2018 hanno mostrato forti flessioni a causa delle ripercussioni dell'introduzione delle procedure di omologazione Wltp.Numeri positivi quasi ovunque. Il segno più prevale nella maggior parte dei mercati europei, con ben poche eccezioni legate principalmente a piccoli Paesi dell'Est Europa come ...

