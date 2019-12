Mercato di gennaio del Napoli ci sono novità

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019) La SSCannuncerà a breve il rinnovo del contratto a Callejon e Allan. Cidueper ildeldi– Gran lavoro del Presidente De Laurentiis che pur di vedere ilrisorgere dalle proprie ceneri sarebbe disposto a qualunque sacrificio: sta trattando con i calciatori ed i loro rappresentanti sulle multe e si sta dedicando alche aprirà il primo2020 per chiudersi il 31 dello stesso mese. Un centrocampista, Lucas Torreira è l’unico vero obiettivo per rinforzare il centrocampo, ed un terzino sinistro, soltanto se dovessero arrivare proposte per Hysaj, gli obiettivi della Presidenza che attraverso Giuntoli dovranno realizzarsi. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Radio Marte, Allan e Callejonvicinissimi alla firma per il rinnovo con il calcio. “La società di Aurelio De ...

IBMItalia : #NRF2020 IBM Italy Business Session, annuale appuntamento di approfondimento sullo stato dell'arte delle principali… - romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - fcin1908it : Zaccardo: 'Scudetto? Alla lunga meglio la Juve. Se l'Inter nel mercato di gennaio...' - -