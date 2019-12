Mauro | “Ancelotti all’Everton? Fa bene | almeno si leva dalle storie napoletane”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) A Radio 24, durante la trasmissione Tutti convocati, è intervenuto Massimo. Tra le varie cose, ha parlato anche di Gattuso, Ancelotti e del Napoli. In primo luogo, ha commentato il sorteggio di Champions, che ha visto venir fuori dall’urna l’accoppiamento Napoli-Barcellona. “Gattuso deve pensare a rimettere in piedi la stagione, sulla carta non è pensabile che il Napoli possa impensierire il Barcellona. Poi è vero che da qui a due mesi vediamo che succede. Spero che non si finisca col dare colpe a Gattuso che sono della società”. Su Ancelotti e la possibilità che l’ex tecnico del Napoli firmi il contratto con l’Everton: “Fasinapoletane. Mi sono meravigliato di questo matrimonio conoscendo Carlo e il Napoli L’Inghilterra invece gli calza a pennello”. L'articolo: “Ancelotti ...

