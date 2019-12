Matteo Garrone | il nuovo grande regista italiano

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) In attesa di Pinocchio in uscita il 19 dicembre ripercorriamo la carriera di, l'acclamatoche vanta una filmografia eclettica tra documentari e mondi fiabeschi. Il 19 dicembre uscirà nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution, Pinocchio,adattamento cinematografico dell'immortale opera di Carlo Collodi. Progetto del cuore a lungo desiderato da, ilfilm fantasy per tutta la famiglia è un ulteriore passo in avanti nella già straordinaria filmografia di unche, partito dai documentari, si è dimostrato essere un narratore fedele al suo stile, ma con il desiderio di far riscoprire un universo fiabesco al pubblico. Ripercorrere la filmografia disignifica addentrarsi nella realtà più crudele, cruda e cinica e allo stesso tempo essere circondati da ...

chetempochefa : 'C'è solo un babbo più famoso di Geppetto che è San Giuseppe, che fa lo stesso lavoro, tutti e due hanno un figlio… - lucianinalitti : Roberto Benigni. Matteo Garrone. Renzo Piano. E io. Arrivata con gli stivali storti. #CTCF - chetempochefa : 'C'è solo un babbo più famoso di Geppetto, che è San Giuseppe: fanno lo stesso lavoro, hanno un figlio scalmanato c… -