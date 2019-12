Mattarella | “Ue ha fatto passi importanti per sicurezza singoli paesi | ora serve salto di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) “La proposta di una Conferenza sul futuro dell’Europa rappresenta un passo nella giusta direzione” perché “è importante che le istituzioni europee si interroghino con tenacia – a fronte deiavanti necessari sulla strada della integrazione – sulla opportunità di un cantiere che rafforzi la loro legittimazione democratica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, durante la tradizionale cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e di fine anno. “I cittadini europei hanno il diritto di essere difesi e non travolti da eventi rispetto ai quali inon potrebbero esercitare influenza – ha continuato il Capo dello Stato – a partire dai temi della. In tal senso iche l’Unione ha mosso con la convinta partecipazione dell’Italia, rafforzando i meccanismi che presiedono all’elaborazione ...

