Master UEFA Pro a scuola da Fonseca | da Pirlo a Thiago Motta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Giornata particolare a Trigoria: tanti nuovi tecnici allievi delPro ospiti di Paulo. Tante volti noti Giornata particolare a Trigoria: è partita la due giorni di lezioni da Pauloper gli allievi delPro. Accompagnati dal direttore dellaallenatori, Renzo Ulivieri, tanti nuovi tecnici hanno fatto visita all’allenatore della Roma. Molti i volti noti a Trigoria, tra cui Daniele Bonera, Marco Cassetti, Cristian Chivu, Mohamed Kallon, Paolo Montero,, Angelo Palombo, Andrea, Walter Samuel, Luca Toni. Leggi su Calcionews24.com

FIGC : Gli allievi del Master #allenatori di #Coverciano ospiti dell'@OfficialASRoma per due giorni: oggi e domani, infat… - grupaspet : RT @ilRomanistaweb: #Trigoria: #Chivu, #Samuel e #Pirlo a lezione da #Fonseca per il Master Uefa Pro - andrea_pecchia : A #Trigoria #Chivu, #Samuel e #Pirlo a lezione da #Fonseca per il Master UEFA Pro. Grande qualità. #ASRoma… -