Mary Rider | prima faceva la giornalista ora è una pornostar | “Pensavo solo al lavoro | ero

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Guarda, i miei c…….i, sono così duri”. Uno dei tanti video online con protagonista laitaliana, è una seduta di sesso tra lei e una giovane educanda, filmato girato tutto in lingua italiana e in presa diretta – come nei gloriosi anni Ottanta – che ha totalizzato due milioni di visualizzazioni. Insomma, nel deep porno web la, presentata lunedì sera al grande pubblico a Live – Non è la D’Urso, è conosciuta da tempo e nei particolari. Maria Giovanna Ferrante, salernitana, laureata in lettere moderne, ex, rossa, bionda o castana a seconda dei momenti, nel 2013 ad una fiera dell’eros in Portogallo ha incontrato (indovinate un po’ chi?) Rocco Siffredi. Da lì la conversione. Via i panni della cronista e addosso tutto l’armamentario kitsch di una certa pornografia nostrana ancora ferma a zatteroni e perizoma tigrati. Questione di gusti, per ...

