(Di martedì 17 dicembre 2019) Ildi: Age Ofha puntato il dito contro iche usano troppa CGI, comprese le pellicole. Ildi: Age Ofha criticato iperché conterrebbero troppa CGI. Greg Powell, che ha ammesso di essere un amantee scene d'azione fisiche e degli effetti pratici, ha criticato i'MCU per l'eccesso di effetti speciali in essi contenuti. Interpellato sull'usoa CGI nell'MCU, ildi: Age ofha dichiarato: "C'è troppa CGI, troppa. Mi è piaciuto molto lavorare a Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen e Come ti ammazzo il bodyguard perché ho potuto usares. Il pubblico può dire 'ecco, ha fatto davvero quella ...

