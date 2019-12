Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) Kevin Feige ha annunciato buone nuove per la Fase 4 del. Se in questi anni l’universo cinematografico dedicato ai supereroi della Casa delle idee ci ha soddisfatto non poco, nel futuro prossimo assisteremo a qualcosa di mai visto in precedenza! Come leggiamo dal portale Tom’s Hardware Feige ha parlato dell’arrivo di un nuovo … L'articoloproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Marvel Cinematic Universe: annunciati nuovi arrivi - - Anhidrido_ : @malloryxdd Marvel Cinematic Universe uwu - MarvelTVItalia : Se non lo avete ancora fatto, date un'occhiata ai Tie-in ufficiali del #marvelcinematicuniverse! -