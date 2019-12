Marocchinate | stuprata e arsa viva dai liberatori | la terribile scoperta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Elena Barlozzari La lettera ritrovata in un vecchio fascicolo dall'Associazione Vittime delleriporta a galla la storia di un'altra vittima innocente,e data alle fiamme nel 1944 Stipato in uno degli scaffali più remoti dell’arichivo di Stato c’è un fascicolo logoro di anni. Lo strato di polvere che lo avvolge dimostra una triste verità: ciò che contiene non interessa a nessuno. Eppure lì dentro ci sono verità che aspettano solo di essere raccontate. Storie di esistenze interrotte, di crimini orrendi di cui si è persa memoria. Delitti brutali per cui nessuno ha pagato. Sul frontespizio si leggono tre parole che sono uno pugno nello stomaco al politicamente corretto: "Violenza delle truppe alleate". Qualcuno forse ha già sentito parlare dei goumier. Qualcuno probabilmente no. Si tratta delle truppe straniere, marocchine e algerine, inquadrate ...

