Marica Pellegrinelli e Charley Vezza | Natale insieme | le foto

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo un periodo di assenzasono tornati a farsi vedere: l’occasione è stato un party diDopo il putiferio scoppiato quando lei eerano stati avvistati per la prima voltacerca di essere molto più discreta riguardo al suo nuovo rapporto, sbocciato in seguito alla sua separazione da Eros Ramazzotti. Lei esono tornati a farsi vederein occasione del party didi Ottavio Missoni: la coppia ha posatoad altri ospiti, e sembrava essere più felici che mai. In tanti notando questo lungo periodo “di assenza” delle loro, aveva ipotizzato che per la coppia l’amore fosse già naufragato. In realtà sembra proprio chesia innamorata del giovane imprenditore, e in tanti sui social ...

infoitcultura : Eros, Marica Pellegrinelli convive con Charley Vezza: le prove su Instagram - infoitcultura : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza escono allo scoperto sul social - infoitcultura : Marica Pellegrinelli primo Natale senza Eros Ramazzotti | La verità su Vezza -