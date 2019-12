Marco Ferri finisce in ospedale e sui social spiega | Mi sono operato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Novella Toloni Il modello, che ieri sera era ospite di Barbara D'Urso a "Live!", ha sorpreso i suoi follower pubblicando uno scatto dal letto die annunciando di essersiper un problema alla spalla Momenti di apprensione per l'ex concorrente de "L'Isola dei Famosi". Nelle scorse ore, il modello e influencer è apparso suinetwork con una foto che lo immortala in un letto dicon il braccio sinistro fasciato. Lo scatto ha turbato le migliaia di fan che lo seguono, ma a fare chiarezza sull'accaduto è stato lui stesso nella descrizione del post.hato di aver subito, mesi fa, un incidente mentre praticava il wakeboard, lo sport acquatico che nasce dalla fusione tra sci nautico e snowboard. Attraverso il post condiviso su Instagram, il 31enne di Lodi ha raccontato di essersi fatto male durante una sessione del suo sport ...

