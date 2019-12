Manovra | il governo chiede la fiducia | domenica il voto a Montecitorio

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo l’approvazione del Senato al maxi emendamento sullaeconomica avvenuta nella serata del 16 dicembre, ilha chiesto nuovamente lasulla legge di bilancio nel suo passaggio alla Camera dei Deputati previsto per22 dicembre. Non ci sarà quindi il tempo per una terza lettura del testo, che verrà dunque presentato direttamente in versione definitiva senza possibilità perdi apporre ulteriori cambiamenti in corso d’opera.: illaLa data più probabile per ildialla Camera è quella di22 dicembre alle ore 9:30 del mattino, quando inizierà il dibattito parlamentare sul testo. Sono in molti tuttavia a lamentarsi delle tempistiche eccessivamente strette, che secondo alcuni sarebbero state calcolate apposta per evitare una nuova verifica del testo. Il segretario della Lega Matteo ...

