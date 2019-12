Manovra blindata | voto finale alla Camera il 22 dicembre Salvini annuncia ricorso come

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il governo sarebbe intenzionato a mettere la fiducia sullagià domenica 22, il giorno dell’approdo in Aula. Ma Fratelli d’Italia non ci sta: i deputati del partito guidato da Giorgia Meloni hanno abbandonato per protesta la conferenza dei capigruppo in corso a Montecitorio per l’intenzione della maggioranza di «chiudere prima di Natale» la, verosimilmente il 23, secondo quanto riferisce il capogruppo Francesco Lollobrigida. «Tempi troppo brevi», lamenta Fdi, che contesta anche l’impasse sulle Commissioni banche e Forteto e sull’elezione dei membri di Authority Privacy e Agcom. Il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli in Aula a Palazzo Madama ha infatti dichiarato che «preso atto dell’intenzione del governo di procedere ad un’ulteriore proroga del decreto legge della durata in carica degli ...

