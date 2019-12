Manifestazioni a Parigi | 300 km di ingorghi intorno alla capitale

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Oggi, martedì 17 dicembre, è in programma la tredicesima giornata dicontro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Saranno 300 i chilometri di code nell’area. L’accessosarà complicato con code e rallentamenti previsti sulla tangenziale e in direzione degli aeroporti. Il corteo partirà alle ore 13.30 da Place de la Republique: si teme la presenza di elementi radicali dei gilet gialli e della sinistra.Ana Maria Hidalgo, sindaco di, aveva proposto una via alternativa per il corteo, che partirà da Place de la Republique e arriverà a Place de la Nation. I manifestanti, tuttavia, nonostante il parere contrario del municipio, attraverserà Place de la Bastille, dove sono in corso lavori di manutenzione: “C’è una gru di diverse centinaia di tonnellate e non possiamo ...

