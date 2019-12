Mamma | papà e figlia di pochi mesi trovati morti in casa a Labico

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tre persone sono state trovate morte nel letto all’interno di un appartamento a, vicino a Roma. Dalle prime informazioni si tratterebbe di madre, padre edi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Da chiarire le cause della morte.Sul posto è stato inviato il CRRC, un mezzo di soccorso di primo intervento per aspetti relativi ai pericoli da sostanze chimiche pericolose o nocive, per i rilevamenti del caso. Al momento non si conosce l’età delle tre vittime né si ha notizia sulle cause dei decessi. Sul posto gli investigatori.

