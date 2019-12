Maltempo Calabria | il Comune di Vibo Valentia chiede la dichiarazione di stato di calamità

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Giunta municipale diha avanzato richiesta didellodinaturale, in riferimento l’ondata didel 13 e 14 dicembre. Nella medesima deliberazione èrichiesto anche un immediato intervento di carattere logistico e finanziario “indispensabile per assicurare il ripristino dello status qua ante e il ristoro dei danni subiti, nonché di un apposito contributo sulle spese per gli interventi urgenti volti a fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito dell’invocatodinaturale, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree fortemente danneggiate“. Venerdì e sabato scorso un forte vento con abbondanti precipitazioni ha flagellato il territorio con mareggiate con onde alte oltre 5 metri: è stata rilevata la presenza di gravi erosioni alla costa, deposito di notevoli ...

