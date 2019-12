Madre e figlia hanno perso la vita | la decisione dei familiari

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’incidente avvenuto nella serata di sabato, sulla strada provinciale sette, a San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, ha scosso tutti. Una giovane mamma e suala. I parentipreso unamolto importante e tutte ne sono rimasti sorpresi. Roxane Iardache, di ventotto anni e la mamma Elena Grigione, di cinquantadue anni, vivevano entrambe a San Martino Buon Albergo ed erano conosciute da tutti. Nella serata di sabato, entrambe erano sulla loro Peugeot 206 e stavano tornando a casa, quando all’improvviso per cause ancora da chiarire, una Golf che proveniva dal senso opposto, hail controllo e loro erano lì proprio in quell’istante. L’impatto è stato inebile ed è stato frontale. Per le due donne non c’è stato nulla da fare. Entrambelasul colpo e sono rimaste incastrate nelle lamiere ...

starfchris : Nessuno: Mia madre nel 98: abbiniamo mia figlia con il copridivano - trimpa48 : RT @GabriellaGullac: @DottorWatson @Chiari75 Le ho sentite le urla di una madre, nella maternità, io con mia figlia in braccio, lei no. L'h… - trimpa48 : RT @DottorWatson: Quanto devono essere composte le urla di una giovane madre davanti al corpo senza vita di una figlia di neanche 5 mesi?… -