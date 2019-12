M5S sacrifica Elio Lannutti per la presidenza della Commissione Banche

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Luigi Marattin, il frontman dei renziani, lo dice senza fronzoli a Huffpost: “Serve un presidente che non sia lui. Mi accontento di uno che sappia distinguere il bilancio di una banca da una pentola a pressione”. La persona di cui si parla è, senatore grillino candidato a diventare il presidente di quellad’inchiesta sulleancora al palo.La questione è caldissima. Leggere Popolare di Bari. Per i 5 stelle bisogna spingere sull’acceleratore, ma Italia Viva e il Pd alzano un muro. Dice Emanuele Fiano per i dem: “Sicuramente non avrà i nostri voti”. Luigi Di Maio è in Libia, impegnato in una delicatissima missione. Arrabbiato, raccontano fonti di partito, per l’impuntatura diche ha autoblindato la sua corsa in un’intervista a La Stampa. Parte il messaggio: “Il nome ...

