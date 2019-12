Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Beppe. Il fondatore del M5s nella Capitale per fare il punto della situazione. Altri quattro senatori pronti a lasciare il partito.– Beppeper calmare le tensioni all’interno del M5s. Il via libera alla manovra in Senato ha riaperto una nuova frattura nel partito grillino con quattro esponenti eletti a Palazzo Madama che hanno deciso di non votare la legge di bilancio. I ‘dissidenti’, tra cui anche Paragone, sembrano essere pronti a lasciare i pentastellati ma la decisione sarà presa solo dopo l’incontro con il fondatore. In serata, infatti, è previsto un nuovo incontro con i parlamentari sia del Senato che della Camera per cercare di fare il punto della situazione. Possibile la partecipazione anche di Di Maio che in questo momento si trova in Libia per una missione politica. Beppe...

LegaSalvini : ++ SUL MES IL M5S PERDE COMPLETAMENTE LA FACCIA ++ - NewsMondo1 : M5s perde pezzi, Grillo incontra Casaleggio a Roma - TommyBrain : L'affondo di Gianluigi Paragone: 'M5S perde voti perchè non mette a fuoco i temi che ... -