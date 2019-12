Lutto atroce nel mondo dello sport Il cuore di Alessio si è fermato in campo Aveva solo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si chiamavaAllegri ed era un giocatore di basket della Osl Garbagnate. Ma non: da quanto si apprende, la moglie diavrebbe partorito a breve e lui sarebbe diventato padre. Purtroppo il ragazzo non ce l’ha fatta: dopo il malore accusato domenica sulda pallacanestro, è deceduto questa sera all’ospedale Sacco di Milano. Inutili sono stati i tentativi dei medici di salvargli la vita: ildi Allegri si èa soli 37 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio durante il primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone. Allegri, classe 1982, e conosciuto sulcome ‘Koeman’ per la sua prestanza fisica, si è sentito improvvisamente male. Quando si è accorto del malore, ha alzato un braccio. Poi, si è accasciato a terra. Subito soccorso, è stato ricoverato in ospedale: nelle ultime ore le sue condizioni ...

