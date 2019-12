L’uomo supereroe esiste | 5 mutazioni genetiche gli regalano i poteri

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Avete mai pensato di essere dei supereroi? Oppure avete mai guardato qualcuno e pensato che quest’ultimo avesse dei super? Alcune volte infatti avere deisoprannaturali è possibile, ma non per magia: è tutta colpa della genetica. Avere una super velocità, non dormire sono alcuni degli effetti collaterali di alcune. I nostri geni decidono e scelgono molte cose per noi: dal colore dei capelli a che tipo di qualità fisiche o mentali avremo. Il nostro DNA – anche solo con impercettibili variazioni – potrebbe subire in realtà cambiamenti epocali e donarci alcuni super. Ecco 6che rendono l’uomoreale. Il gene della super velocità Alcuni di noi sono dei grandi velocisti, non solo dopo lunghi allenamenti, ma anche grazie alla mutazione del gene ACTN3, che riesce a dare una maggiore capacità di ...

