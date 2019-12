Lui ha 106 anni, lei 105: la coppia vivente più anziana del mondo celebra 80 anni di matrimonio [FOTO] (Di martedì 17 dicembre 2019) La coppia vivente più anziana del mondo si appresta a celebrare un altro traguardo: gli 80 anni di matrimonio. John e Charlotte Henderson hanno un’età complessiva di 211 anni e 175 giorni e una storia d’amore che ha sfidato il tempo (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). John, 106 anni, ha incontrato Charlotte, 105, all’University of Texas nel 1934. I due si sono spostati nel 1939, pochi mesi dopo l’inizio della II Guerra Mondiale. Il 22 dicembre, la coppia festeggerà ufficialmente gli 80 anni di matrimonio, conosciuti come nozze di quercia. Nel 1934, John voleva un’auto e così spese 26 dollari per una Dodge Roadster usata, sperando che avrebbe portato nuove avventure e che avrebbe fatto colpo sui colleghi dell’università, tra cui Charlotte Curtis, la ragazza che sedeva davanti a lui alle lezioni di zoologia. “Sono stati i 26 dollari migliori che ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Altre notizie : Lui ha 106 anni ...