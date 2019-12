Luca Parmitano | “Buon Natale dallo spazio ai pazienti del Bambin Gesù”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Da grande voglio fare l’astronauta, ma ho anche altre opzioni!”. Letizia è piccola, ma ha le idee chiare sul suo futuro. Ora lo sa anche l’astronautache oggi pomeriggio ha voluto regale un momento speciale ai piccolidell’Ospedale Pediatricoo Gesù con un video-collegamento dalla stazione spaziale internazionale. Ii riuniti in ludoteca, entusiasti per l’avvenimento, hanno posto al Comandante della Missione spaziale una tempesta di domande per cercare di capire com’è la vita degli astronauti. “Babboviene anche da voi a portare i regali? Quando non lavorate, cosa fate? Com’è la terra da lassù? Hai visto gli alieni? Qual è la cosa più bella della tua giornata? Come sono le stelle cadenti viste da lassù”. Nei 30 minuti di videochiamata organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea,ha risposto ad ogni quesito mostrando tanti ...

CorriereBN : Gli auguri spaziali di Luca #Parmitano ai pazienti dell'#ospedale Bambino Gesù #buonenotizie @bambinogesu - bambinogesu : Dalla Ludoteca dell'ospedale, una tempesta di domande per il Comandante della Stazione spaziale internazionale #ISS… -