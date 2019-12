Luca Gallone | il mago di origini italiane che fa impazzire TikTok

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) A vederlo così, faccia da bravo ragazzo, non diresti mai che è una star. Ma poi scopri che, 23 anni, ha un seguito sudi 6,5 milioni di utenti. E altri 2 aspettano ogni giorno le sue performance su Instagram. Anche in tempi di fama facile regalata dai social network, sono numeri che possono vantare in pochi. La magia diIl talento diè di quelli veri, coltivati con studio e fatica negli anni: è un prestigiatore. Unun po’ speciale, che come set si è dato la strada: la fauna umana che popolae Instagram impazzisce per le sue magie nei fast food, nei centri commerciali e per le vie affollate di Londra. Restano tutti a bocca aperta per ciò che riesce a far uscire da un sacchetto di carta o per i giochi con le crocchette di pollo, che non dureranno mai più di 15 secondi: il tempo che oggi è dato ...

