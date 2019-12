Luca Argentero | svelato il mistero del Telegatto rubato

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) No, non è stato ritrovata la statuetta rubata nel week end dell’Immacolata a casa di. Ma almeno ora si è scoperto di qualesi tratta. Dopo il post dell’attore su Twitter in cui rivelava che i ladri gli erano entrati in casa e si erano portati via anche il riconoscimento, in molti si erano chiesti di qualeparlasse. Non di quello assegnato alla prima edizione del Grande Fratello (perché lui partecipò alla terza) e neppure i successivi. Nel palmares non compare, anche perché la trasmissione tv, Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, durante il quale veniva conferita la statuetta non va più in onda dal 2009. Ci ha pensato Sorrisi e Canzoni a svelare l’arcano. Ila cui si riferiscegli è stato conferito proprio dal settimanale (che organizzava anche il concorso televisivo) nel 2014 durante il Roma Fiction ...

VanityFairIt : Il futuro papà è salito in vetta - zazoomblog : In vetta con Luca Argentero - #vetta #Argentero - RadioR101 : #R101News: 'Io e te... diventiamo tre' ???? -