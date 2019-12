L’Outfit giusto per le Messe delle Feste?

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 17 dicembre 2019) Uno degli appuntamenti imprescindibili del Natale è la Messa, prima della vigilia, e poi del 25 dicembre. Sono in molte ad avere dubbi e perplessità su come vestirsi. Per non commettere errori di stile in un’occasione così importante, ecco le dritte da seguire! L’outfit per la Messa della Vigilia Unaricorrenze più sentite e importanti dell’anno è la Messa della sera del 24 dicembre. Trattandosi di un’occasione serale, sono concesse alcune varianti che poi non ritroveremo per la messa di Natale del giorno dopo. L’Outfit– foto courtesy Pinko e Sandra Mansour Scopriamo insieme i SÌ e i NO per il dress code. SÌ al cappottino dal taglio sartoriale e in un tessuto prezioso come cachemire o lana mohair. I colori avranno come palette i classici: nero, grigio o blu, con un’eccezione per il rosso, colore simbolofestività natalizie. SÌ anche a un caldo ...

