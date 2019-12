Lory Del Santo | “Zucchero? Lo portai da Eric e non mi ha ringraziata”

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019)Delha rivelato alcuni particolari risalenti al periodo in cui era la compagna diClapton e la prima volta in cui presentò Zucchero Fornaciari al celebre musicista.Del: verità su Zucchero ADelnon sarebbero andati già alcuni comportamenti di Zucchero Fornaciari, visto che a lei sarebbe andato il merito di presentargli il musicistaClapton all’epoca in cui lei e il celebre musicista erano legati. “Gli presentai Clapton e non mi ha neanche ringraziata, forse sono troppo poco importante per lui”, ha detto l’attrice, che conClapton ebbe anche un figlio, Conor, morto in circostanze drammatiche quando era solo un bambino. Sempre parlando del musicista italiano la showgirl ha anche ricordato che una volta avrebbe avuto un comportamento piuttosto altezzoso nei suoi confronti: “All’epoca ero fotografa per la ...

lory_wonder : RT @rosariograsso81: Domani 3500 operai del l’Ilva andranno in cassa integrazione, per 3500 persone comincerà un calvario, senza lavoro e s… - lory_wonder : RT @pbecchi: Sedersi ad un tavolo con Zingaretti per parlare della „salvezza del paese“ è come sedersi ad un tavolo con un ubriaco per parl… - lory_wonder : RT @NicolaPorro: Nonostante tutti i ceffoni presi in questi anni, da ultimo la vittoria debordante di #BorisJohnson nelle #ElezioniUK, i so… -