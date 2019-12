Lombardia | Consiglio Regione approva manovra finanziaria 2020 da 24 | 3 mld 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Adnkronos) - Lasi farà carico dei trasferimenti ai Comuni per i servizi di integrazione scolastica degli alunni disabili (10,5 milioni per ciascun anno del triennio) e del cofinanziamento per i centri per l’impiego (4 milioni annui): si procederà così all’assunzione di oltre 1.378 persone

SalvoLabate : @uil_va @UILofficial @UilMilanoLombar Consiglio Territoriale CST Varese, contributo da parte di Vincenzo Vita ,Ammi… - ExPartibus : Consiglio Lombardia approva a maggioranza manovra finanziaria regionale - - pietro_riccio : Consiglio Lombardia approva a maggioranza manovra finanziaria regionale - -